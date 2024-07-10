هنزرع شجرة باسمك، تفاصيل مسابقة جديدة لركاب قطار العاصمة
طرحت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى مسابقة لأصحاب اشتراكات القطار تحت عنوان “خليك اكتر واحد بيستخدم قطار العاصمة وهنزرع شجرة باسمك في المحطات”.
وحددت الشركة المشغلة للقطار أصحاب الاشتراكات للمنافسة على هذه المسابقة خلال الفترة القادمة وذلك فى إطار الاهتمام بالتشجير ونشر الأشجار حول القطار الكهربائى على طول الخط قدر الإمكان.
وجاء نص الإعلان كما يلى
اشترك معانا واملى الاستمارة ودخّل رقم اشتراكك
خلّي بالك المسابقة لأصحاب الاشتراكات الشهرية فقط
ممكن تسجل من هنا: https://forms.gle/f9gDwwkRRbZD1Xfe
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