بعد إعلانه اعتزال الفن.. عبد الله مشرف عشق الفن منذ الطفولة.. شارك في حرب الاستنزاف.. ودوره في "ونيس" أشهر شخصياته

أعلن الفنان عبد الله مشرف اعتزاله الفن نهائيًا مكتفيًا بالأعمال التي قدمها على امتداد مشواره الفني والذي قدم خلاله عدة أدوار متنوعة وشارك في أعمال فنية هامة.

ويعتبر الفنان عبد الله مشرف واحدا من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا بالرغم من أنه لم يحظ بشهرة كبيرة مقارنة بموهبته وبالرغم من ذلك إلا أنه يمتلك رصيدًا كبيرًا في قلوب جمهوره ومحبيه.

عبد الله مشرف عاشق الفن منذ الطفولة؟

كان عبد الله مشرف الطفل عاشقًا للفن منذ طفولته وكان يجعل إخوته يجلسون في المنازل ليشاهدوا تقليده للأعمال الدرامية المختلفة، وابتكر شخصيات تتحدث بطريقة معينة ومن بعدها أصبحت صفة ملازمة له في حديثه في أغلب الأعمال.

وقال عن طفولته في لقاء إعلامي “ كنت عامل سينما فى المنزل”، وذلك حينما كان فى سن صغيرة وكان دائم التقليد لوالده، وقال عن هذه المرحلة: "والدي كان فى محطة السكة الحديد بالمنصورة وسمعته بيسأل قطار 205، طلع ولا مطلعش..وعندما روحت البيت فى منطقة العباسية قمت بتأليف فيلم حادثة 205، واخترت له الفنان الراحل فريد شوقي وشكري سرحان، فكنت أقلد الفنانين فى المنزل أمام أفراد أسرتي وكأنهم يشاهدون الفنانين الحقيقيين".

كواليس التحاقه بالمعهد العالم للفنون المسرحية

واعتمد الفنان عبد الله مشرف على الدراسة لصقل موهبته لذا فقد درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج فيه عام ١٩٦٨، وبعد التخرج دخل الجيش وشارك في حرب الاستنزاف.

وعن كواليس التحاقه بالمعهد قال مشرف في تصريحات إعلامية: "رسبت فى الصف الأول الثانوي مرتين، وحصلت على مجموع 50% فى الثانوية، وأثناء تقديم أوراقي، فى الجامعة تقابلت مع أحد أصدقائي وكان يعمل فرد أمن فى أحد المسارح وقال لى اليوم حفل لعمر الخيام وتعالى أحضر الحفلة والفنانين كلهم هيكونوا موجودين وبالفعل توجهت معه، وتقابلت مع فريد شوقي وأحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ولبنى عبد العزيز، والتقطت معهم الصور".

وتابع: "أثناء سيرنا فى الشارع وجدنا المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى بابه مسابقة لاختيار مواهب الفنية، وفى اليوم الثاني تقابلت مع الراحل الدكتور هناء عبد الفتاح فأخبرته بأني أقلد الفنانين، وطلب مني تقليد فريد شوقي وشكري سرحان، وطلب مني حفظ منولوج لهاملت، وقدمت أوراقي للجنة والتى كانت تضم سعد أردش وجلال الشرقاوي وحمدي غيث، ومحمد توفيق، وبالفعل نجحت وقدمت أوراقي".

بدايات الفنان عبد الله مشرف في عالم الفن

كانت بداية مشوار الفنان عبد الله مشرف الفني من خلال مسلسلين عام ١٩٧٨ وهما على هامش السيرة الذي جسد خلاله شخصية كسرى، ومسلسل أنا مش أنا.

ثم كانت له مشاركة سينمائية عام ١٩٧٩ من خلال الفيلم الشهير إحنا بتوع الأتوبيس، وانطلق بعدها ليشارك في أعمال متنوعة ما بين الدراما والسينما والمسرح.

فيلم الكيف وشخصية بيصي النكش

وتعتبر شخصية بيسي النكش من أبرز الشخصيات التي قدمها الفنان عبد الله مشرف في السينما وهي إحدى الشخصيات في فيلم الكيف، ولقد تحدث الفنان عبد الله مشرف عن فيلم الكيف في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي قائلًا “ كل المشاهد حلوة مع الفنان محمود عبد العزيز وكان أستاذ في الفن ولم نعمل المشهد كنا بننبسط”، ويعتبر الفيلم انطلاقة في حياته الفنية.

محمد صبحي وعبد الله مشرف.. ثنائي فني ناجح

للفنان محمد صبحي دورًا هامًا في مشوار الفنان عبد الله مشرف، وكانت بداية تعارفهما حينما كان صبحي يعد لفيلمًا سينمائيًا فرشح له أحد زملاء عبد الله مشرف، وحينما عملًا معًا طلب منه أن يشترك معه في المسرح، وكانت البداية مع مسرحية تخاريف التي حققت نجاحًا كبيرًا، ثم شارك معه في وجهة نظر وكارمن ولعبة الست.

وبالطبع لا يمكن الإشارة إلى الفنان عبد الله مشرف دون تذكر الشخصية الأيقونية في مسلسل ونيس وهي شخصية “عبد الله” وهذه الشخصية كان لها أسلوب متفرد في الحديث ولا يمكن لمتابعي المسلسل أن ينسوا هذه الشخصية حتى يومنا هذا.

حكايات عبد الله مشرف مع أحمد زكي وعادل إمام

أكد الفنان عبد الله مشرف في تصريحات إعلامية أن الراحل أحمد زكي كان يراه الممثل الأول في التقليد، لافتًا إلي أنه خلال فيلم "الهروب" كان يجسد للفنان الراحل شخصية محمود المليجي، للدرجة التي كانت تدخله في نوبة ضحك.

وكان من المفترض أن يشارك عبد الله مشرف في فيلم بخيت وعديلة مع عادل إمام ولكنه اعتذر عن فيلم بخيت وعديلة بسبب المشاركة مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس"، وحكى تفاصيل هذه القصة في لقاء إعلامي سابق وقال "اعتذرت لعادل إمام وتقبَّل اعتذارى، وبعدها بـ6 سنوات اختارني للمشاركة معاه في فيلم "عريس من جهة أمنية"، وقلت له أنا فاكرك زعلت منِّي، وقالي بالعكس أنت ملتزم".

تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة لعبد الله مشرف

في الشهور الأخيرة من عام ٢٠٢٢، أصيب الفنان عبد الله مشرف بجلطة في ذراعه اليسرى وتم نقله إلى أحد المستشفيات وظل لفترة تحت الملاحظة الطبية، ثم خرج ليستكمل علاجه في المنزل بعد تحسن حالته الصحية، وبعدها حرص الفنان عبد الله مشرف حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى آنذاك.

إعلان الاعتزال نهائيًا

وبالرغم من المشوار الفني الثري بالأعمال والشخصيات المميزة إلا أن الفنان عبد الله مشرف قرر الإعتزال والابتعاد طواعية عن الأضواء التي أحبته واكتفى بما قدم من قبل، بالرغم من أنه كان حاضرًا على الشاشات حتى عامنا الحالي حيث أن آخر ظهور له كان في فيلم عالماشي، وشارك في العام الماضي بعملين وهما ١٠٠٠ حمد الله على السلامة ورمضان كريم ٢.