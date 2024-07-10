الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2024.7.10 وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية والبورصة العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3220 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25760 جنيها.

اسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء

تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.79 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من الأربعاء.

أداء صناديق المؤشرات العالمية للذهب 

أظهر تقرير صدر حديثا عن مجلس الذهب العالمي، أن صناديق المؤشرات العالمية المتداولة للذهب (ETFs) قد سجلت أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 2013، حيث خسرت 6.7 مليار دولار منذ بداية العام، وانخفض إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 120 طنًا إلى 3105 أطنان من الذهب خلال هذه الفترة.

وشهدت صناديق المؤشرات المتداولة للذهب على مستوى العالم تدفقات شهرية إيجابية للشهر الثاني على التوالي، حيث جذبت 1.4 مليار دولار في شهر يونيو. وشملت هذه التدفقات جميع المناطق، حيث شهدت جميعها مكاسب إيجابية باستثناء أميركا الشمالية التي تكبدت خسائر طفيفة للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ متوسط ​​حجم تداول الذهب العالمي في مختلف الأسواق 195 مليار دولار يوميًا في يونيو، بانخفاض 9.5% على أساس شهري، وعلى الرغم من ذلك، بلغ متوسط ​​سيولة سوق الذهب العالمية 210 مليارات دولار يوميًا، متجاوزًا متوسط الربع الأول (182 مليار دولار يوميًا).

البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات اليوم الأربعاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الاربعاء اسعار الذهب العالمية أسعار الذهب العالمية اليوم اسعار الذهب العالمي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

الأولى على الدبلومات الفنية التجارية بالشرقية: مجهودي لم يذهب هدرا وحققت الفخر لأسرتي البسيطة

منوعات

المزيد

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية