آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2024.7.10 وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية والبورصة العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3220 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25760 جنيها.

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء

تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.79 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من الأربعاء.

أداء صناديق المؤشرات العالمية للذهب

أظهر تقرير صدر حديثا عن مجلس الذهب العالمي، أن صناديق المؤشرات العالمية المتداولة للذهب (ETFs) قد سجلت أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 2013، حيث خسرت 6.7 مليار دولار منذ بداية العام، وانخفض إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 120 طنًا إلى 3105 أطنان من الذهب خلال هذه الفترة.

وشهدت صناديق المؤشرات المتداولة للذهب على مستوى العالم تدفقات شهرية إيجابية للشهر الثاني على التوالي، حيث جذبت 1.4 مليار دولار في شهر يونيو. وشملت هذه التدفقات جميع المناطق، حيث شهدت جميعها مكاسب إيجابية باستثناء أميركا الشمالية التي تكبدت خسائر طفيفة للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ متوسط ​​حجم تداول الذهب العالمي في مختلف الأسواق 195 مليار دولار يوميًا في يونيو، بانخفاض 9.5% على أساس شهري، وعلى الرغم من ذلك، بلغ متوسط ​​سيولة سوق الذهب العالمية 210 مليارات دولار يوميًا، متجاوزًا متوسط الربع الأول (182 مليار دولار يوميًا).