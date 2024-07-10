الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

سعر سبيكة الذهب، استقرت أسعار سبائك الذهب بالأسواق بحركة تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

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سبائك الذهب، فيتو 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟

وسبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو العالي النقاوة، تصل نسبة نقاوتها لـ 99%، يتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبِّه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتُدمغ بعد ذلك حسب القوانين. 

وتعاقب القوانين على أي تلاعب بمواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تُصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

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سبائك الذهب، فيتو 

ما هي أوزان سبائك الذهب؟

سبائك الذهب تصنع بمختلف الأوزان، لكن هناك بعض الأوزان الأساسية المنتشرة أكثر من غيرها ويمكن ترتيبها كما يلي:

  • سبيكة ذهبية بوزن 5 كيلو جرامات.
  • سبيكة ذهب 1 كيلو جرام.
  • سبيكة ذهب 500 جرام.
  • سبيكة ذهب 250 جرامًا.

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  • سبيكة ذهب 100 جرام.
  • سبيكة ذهب 50 جرامًا.
  • سبيكة ذهب 20 جرامًا.
  • سبيكة ذهب 10 جرامات.
  • سبيكة ذهب 5 جرامات.
  • سبيكة ذهب 2 و1 جرام وهي أصغر أنواع السبائك.ط

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