العالمية للأرصاد الجوية: يونيو الأكثر دفئا على مستوى العالم
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه طبقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ونشرة المناخ الصادرة عن خدمة تغير المناخ Copernicus فقد أعلنتا أن الشهر الماضي (شهر يونيو 2024) هو الشهر الأكثر دفئا على مستوى العالم من أي شهر يونيو سابق في سجل البيانات.
تغير المناخ
بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 16.66 درجة مئوية،أي 0.67 درجة مئوية فوق المتوسط لشهر يونيو في الفترة (1991- 2020) و 0.14 درجة مئوية فوق أعلى مستوى سابق مسجل في يونيو 2023.
وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك عدة عوامل تؤثر فى الطقس كسرعة الرياح وهطول الأمطار والرطوبة والغيوم والضغط الجوى
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