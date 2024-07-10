الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العالمية للأرصاد الجوية: يونيو الأكثر دفئا على مستوى العالم

الارصاد الجوية، فيتو
الارصاد الجوية، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، أنه طبقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ونشرة المناخ الصادرة عن خدمة تغير المناخ Copernicus فقد أعلنتا أن الشهر الماضي (شهر يونيو 2024) هو الشهر الأكثر دفئا على مستوى العالم من أي شهر يونيو سابق في سجل البيانات.

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024

حالة الطقس غدا الأربعاء 10-7-2024 في محافظة الفيوم


تغير المناخ

 بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 16.66 درجة مئوية،أي 0.67 درجة مئوية فوق المتوسط لشهر يونيو في الفترة (1991- 2020)  و 0.14 درجة مئوية فوق أعلى مستوى سابق مسجل في يونيو 2023.

 

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك عدة عوامل تؤثر فى الطقس كسرعة الرياح وهطول الأمطار والرطوبة والغيوم والضغط الجوى

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس نشرة المناخ

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024

تصل لـ 90%، الأرصاد الجوية تعلن نسب الرطوبة غدا

درجات الحرارة غدا الأربعاء 10-7-2024 فى مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الأولى على الدبلومات الفنية التجارية بالشرقية: مجهودي لم يذهب هدرا وحققت الفخر لأسرتي البسيطة

بالأسماء، أوائل الدبلومات الفنية 2024 (صور)

منوعات

المزيد

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية