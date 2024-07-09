الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رياضة

تدريبات مكثفة لحراس مرمى الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش

محمد عواد وصبحي
محمد عواد وصبحي

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية قوية خلال  المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، مجموعة متنوعة من التدريبات الفنية، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق.

وخصص مدرب الحراس، وحدة تدريبية للتعامل مع التسديدات من مسافات قريبة وبعيدة، والكرات العرضية.

وحرص لويس فيسنتي، على منح الرباعي تعليمات فنية متواصلة أثناء أداء الفقرة الفنية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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