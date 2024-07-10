محافظ الدقهلية للتنفيذيين: لا مجال للوساطة والمحسوبية، والتقييم بالكفاءة

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المسئول حين يؤدي عمله لوجه الله سيقابل من الله بخير لا يتصوره عقل.

وأضاف "محافظ الدقهلية": "لا مجال لدى للوساطة والمحسوبية، والتقييم لأي مسئول يكون وفق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية والنزاهة".

وتابع: “مطلوب منا جميعا أن يؤدي كل منا عمله بالأمانة والصدق لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز مصر”.

والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور محمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في أول اجتماع رسمي للمجلس التنفيذي للمحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس واللجان باشراف الاستاذ محسن طه أمين المجلس التنفيذي.

وفي بداية الاجتماع ألقى أمين المجلس كلمة صغيرة بالنيابة عن أعضاء المجلس التنفيذي تقدم خلالها بالتهنئة للمحافظ والنائب وتعاهدهما علي بذل قصارى الجهد لرفعة شأن محافظة الدقهلية من خلال جميع أعضاء المجلس في المرحلة المقبلة.



وألقى اللواء "طارق مرزوق محافظ الدقهلية كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة السياسية على الثقة الغالية لتوليه مسئولية محافظة الدقهلية محافظا لها كما توجه بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك علي فترة العمل التي أداها بوزارة الداخلية وعلى الخبرات المكتسبة من جميع مهام العمل التي تولاها بالوزارة باعتبارها أحد أهم أسباب ترشيحه لتولي هذه المسئولية الجسيمة ليكون محافظا لمحافظة الدقهلية.



كما توجه "مرزوق" بالشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السابق على جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية التي تستحق كل تقدير خلال قيادته مسئولية المحافظة.



وقال اللواء "مرزوق" إن محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة وتذخر برموزها الضاربة في جذور التاريخ وتمتلك كل المقومات التي تجعلها كمحافظة القاهرة مشيرا إلى أن مواطنيها يستحقون منا جميعا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.

واستعرض اللواء"مرزوق" خلال الاجتماع ملامح واساسيات منهج العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة والذي يستهدف في النهاية المواطن البسيط من خلال التفاعل الفوري مع مشكلاته وتحقيق مطالبه واحتياجاته مضيفا ان تواجدي يوميًا في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة علي مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء"مرزوق" أن على كل مسئول ان يدرك مهامه ومسئولياته تجاه الآخرين بتفانيه في العمل بالإخلاص والصدق لوجه الله أولا والوقوف إلى جانب المواطن البسيط قائلا: "هتجبر بخاطر المواطن ربنا هيجبر بخاطرك.. مستطردا بس تجبر بخاطره بجد..لازم يكون جواك إنسان"..