سباق مراكز محافظة الشرقية في توريد القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين على ضرورة متابعة سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، مع التأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة حتى نهاية الموسم.

وكيل وزارة التموين بالشرقية

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٥٠١٣ طنا و٢٠٣ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن هناك 58 صومعة وشونة عملت على استقبال الأقماح المحلية منذ بدء عملية التوريد.

ترتيب المراكز حسب التوريد

وأضافت وكيل وزارة التموين انتظام أعمال توريد القمح في جميع المواقع التخزينية وتتسابق مراكز ومدن المحافظة في توريد الأقماح المحلية وجاءت بالترتيب ان مركز أبو كبير قد وردت كمية بلغت ٩١٠٧٠ طنا و١٩٧ كيلو والحسينية بكمية بلغت ٦٥١٨٣ طنا و٨١٠ كيلو وثم مركز صان الحجر بلغت ٥٤٢٤٠ طنا و١٨٥ كيلو وكذلك مركز بلبيس بكمية توريد بلغت ٤٩٦٦٩ طنا و٨٦٨ كيلو.

مركز الزقازيق وههيا

ثم قام مركز الزقازيق توريد ٤٨٠٣٤ طن و٢٧٣ كيلو ومركز الصالحية الجديدة بلغت ٤٥٢٦٦ طنا و٤٩٥ كيلو مركز أبو حماد بلغت ٣٧٣٦٢ طنا و٨٧٥ كيلو مركز القرين بلغت ٣٥٠٣٠ طنا و٣٧٢ كيلو وبالإضافة إلى مركز ههيا بكمية توريد بلغت ٣٤٧١٨ طنا و٤٤١ كيلو ومركز منيا القمح بكمية بلغت ٣٠٩١٩ طنا و٣٦٣ كيلو.

مركز مشتول السوق والقصاصين

كما أن مركز قصاصين الأزهار بكمية بلغت٢٩٥٥٠ طنا بمركز مشتول السوق بكمية توريد بلغت ١٦٠٣٤ طنا و٤٩٨ كيلو ومركز كفر صقر بكمية توريد بلغت ١٤٥٥٦ طنا و٥٨ كيلو ومركز القنايات كفر صقر بكمية توريد بلغت ١٤١٥٣طنا و٨١٢ كيلو.

ديرب نجم وفاقوس والتقاوى

ثم مركز ديرب نجم بلغت ١٣٨٢٢طنا ٤٨ كيلو ومركز فاقوس بلغت ١٢٤١٠أطنان و٤٧٦ كيلو علما بأن كمية القمح الموردة لصالح إنتاج التقاوي بلغ ٢٣٨٩٠ طنا وبذلك يكون إجمالي المورد هو ٦١٥٠١٣ طنا و٢٠٣ كيلو.

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