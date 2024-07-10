الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سباق مراكز محافظة الشرقية في توريد القمح

سباق مراكز محافظة
سباق مراكز محافظة الشرقية في توريد القمح -فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين على ضرورة متابعة سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، مع  التأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة حتى نهاية الموسم.

صوامع الشرقية تستقبل 608 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

وكيل وزارة التموين بالشرقية 

وقالت  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٥٠١٣ طنا و٢٠٣ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن هناك 58 صومعة  وشونة عملت على استقبال الأقماح المحلية منذ بدء عملية التوريد.

ترتيب المراكز حسب التوريد 

وأضافت  وكيل وزارة التموين انتظام أعمال توريد القمح في جميع المواقع التخزينية وتتسابق مراكز ومدن المحافظة في توريد  الأقماح المحلية وجاءت بالترتيب ان مركز أبو كبير قد وردت كمية بلغت ٩١٠٧٠ طنا و١٩٧ كيلو والحسينية بكمية بلغت ٦٥١٨٣ طنا و٨١٠ كيلو وثم مركز صان الحجر    بلغت  ٥٤٢٤٠ طنا و١٨٥ كيلو وكذلك مركز  بلبيس  بكمية توريد بلغت  ٤٩٦٦٩ طنا  و٨٦٨ كيلو.

مركز الزقازيق وههيا 

ثم قام مركز الزقازيق  توريد  ٤٨٠٣٤ طن و٢٧٣ كيلو ومركز الصالحية الجديدة بلغت ٤٥٢٦٦ طنا و٤٩٥ كيلو مركز أبو حماد  بلغت ٣٧٣٦٢ طنا  و٨٧٥ كيلو مركز القرين  بلغت ٣٥٠٣٠ طنا و٣٧٢ كيلو وبالإضافة إلى مركز ههيا بكمية توريد بلغت ٣٤٧١٨ طنا و٤٤١ كيلو ومركز منيا القمح بكمية  بلغت ٣٠٩١٩ طنا  و٣٦٣ كيلو.

مركز مشتول السوق والقصاصين 

كما أن  مركز قصاصين الأزهار بكمية بلغت٢٩٥٥٠ طنا بمركز مشتول السوق  بكمية توريد بلغت ١٦٠٣٤ طنا و٤٩٨ كيلو ومركز كفر صقر بكمية توريد بلغت ١٤٥٥٦ طنا و٥٨ كيلو ومركز القنايات كفر صقر بكمية توريد بلغت ١٤١٥٣طنا و٨١٢  كيلو.

توريد 606 آلاف طن قمح لصوامع الشرقية

ديرب نجم وفاقوس والتقاوى 

ثم  مركز ديرب نجم بلغت ١٣٨٢٢طنا ٤٨ كيلو ومركز فاقوس  بلغت ١٢٤١٠أطنان و٤٧٦ كيلو علما بأن كمية القمح الموردة لصالح إنتاج التقاوي بلغ ٢٣٨٩٠ طنا وبذلك يكون إجمالي المورد هو ٦١٥٠١٣ طنا و٢٠٣ كيلو.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عملية التخزين كافة الاشتراطات اللازمة توريد الأقماح وزارة لتموين التجارة الداخلية فايزة عبدالرحمن التخزين بطريقة سليمة

مواد متعلقة

صوامع الشرقية تستقبل 608 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

توريد 606 آلاف طن قمح لصوامع الشرقية

توريد 605 آلاف طن قمح بصوامع الشرقية منذ بدء الموسم

توريد 604 آلاف طن قمح لصوامع الشرقية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

بالأسماء، أوائل الدبلومات الفنية 2024 (صور)

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية