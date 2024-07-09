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محافظ القاهرة: مبادرة حياة كريمة تجربة فريدة ومتميزة

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلى الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتعمل على توفير الرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

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مبادرة حياة كريمة

وأضاف محافظ القاهرة أن تجربة مبادرة حياة كريمة تجربة فريدة ومتميزة وأصبحت مثال تسعى عدة دول لدراسته وتطبيقه بهدف مساعدة مواطنيها.

جاء ذلك خلال استقبال د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفد مؤسسة حياة كريمة فرع القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، والذي ضم أحمد فرغلى منسق عام مبادرة حياة كريمة بالقاهرة،  ونرمين محمود نائب المنسق العام بالمبادرة،  ومحمد مبارز منسق القطاع الطبي بالمبادرة، ومحمد رشاد منسق المنطقة الشمالية،  ورامى عاصم منسق منطقة وسط بالمبادرة.

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