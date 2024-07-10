محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز الأورام الجديد

تفقد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، وذلك بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريرًا، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، عيادة الفرز، وعيادة الأورام، وعيادة الأسنان، وقسم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، وقسم الأشعة، وأشعة جاما، وملاحظة رجالى، وملاحظة حريمى، وعنبر الإنعاش، والصيدلية الإكلينيكية، وصالة العلاج الكيماوى، وذلك للاطمئنان على المرضى، ومتابعة سير العمل، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور ياسر عمارة، مدير المركز، عن جميع مكونات المبنى وأقسام وتخصصات المركز، وطرق العلاج وطبيعة العمل، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ كفر الشيخ: المركز مجهز بأعلى مستوى

قال محافظ كفرالشيخ، أن مركز الأورام الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، ويستقبل المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة، تحت إشراف الإستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذى تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.

أوضح أن مستشفى مركز الأورام الجديد يضم العيادات الخارجية المتنوعة من فرز وجراحة أورام وطب الأورام وعلاج أورام الأطفال والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمى،وعيادة الأسنان، وقسم الجراحة والعمليات والذى يشمل 3 غرف للعمليات بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية وأجهزة C-arm، وأقسام الأشعة بكافة أنواعها (أشعة مقطعية - تليفزيونية - عادية - رنين مغناطيسي ) وتم توريد جهاز جاما كاميرا للمسح الذرى، وقسم العلاج الكيماوى مجهز بـ 40 كرسى وبفريق كامل من صيادلة الكلينكال والتمريض الذى تم تدريبهم بمستوى عالي يمكنهم من الإشراف والتحضير للعمليات والجرعات بتقنية عالية الدقة فى التعقيم والجودة، وقسم المعامل والذى يشمل معمل الهستوباثولوجى والكيميا والبارا وميكروبيولوجى، والمناعة، والأقسام الداخلية بالمركز والتى تعمل بقوة 124 سرير ( داخلى - جراحة – باطنة – أطفال )، وقسم العنايات المركزة بقوة تشغيل 21 سرير (عناية مركزة- متوسطة - جراحة – باطنة )، وقسم مناظير الجهاز الهضمى (علوية - قولون - قنوات مرارية )، كما يتضمن 10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، لافتًا إلى تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمراكز الأورام، وفريق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والصحة والسلامة والسجلات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ.