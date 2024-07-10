ثنائي العود في حفل موسيقي جديد بقبة الغوري

يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف أمسية موسيقية مميزة في الثامنة من مساء الجمعة المقبل الموافق 12 يوليو الجاري، على مسرح قبة الغوري بالأزهر.

حفل ثنائي العود

ويقدم الثنائي باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار فريد الاطرش، الموسيقار رياض السنباطي، الموسيقار محمد القصبجي بالإضافة إلى باقة من مؤلفاتهم.

ثنائي العود

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، ودرسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب )، معهد الموسيقى باسطانبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية.

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري، وأخيرا شاركا في إحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الاثرية بالعاصمة الاردنية عمان، وحاليا لديهما فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.