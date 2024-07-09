نقابة الصحفيين تكرم وائل الدحدوح لحصوله على جائزة حرية الصحافة (صور)

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، لحصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلا عن الصحفيين الفلسطينيين، ضمن مسابقة جوائز الصحافة المصرية، والذي تسلمها عنه الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

وبدوره وجه الكاتب الصحفي وائل الدحدوح، رسالة تحية وتقدير واحترام للكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة وزملاء المهنة.

رسالة وائل الدحدوح للصحفيين المصريين

وقال الدحدوح خلال رسالة مسجلة أذيعت أثناء تكريمه بنقابة الصحفيين المصرية، لحصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلا عن الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم بنقابة الصحفيين المصرية، اعتبر هذا التكريم هو تكريم لكل الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية بشكل عام، لاسيما هؤلاء الشهداء الذين دفعوا حياتهم في سبيل هذه الرسالة".

وأضاف خلال رسالته: "بل هو تكريم أيضًا للمعتقلين المعذبين داخل السجون الإسرائيلية، والمشردين المثابرين الصامدين داخل قطاع غزة الذي يواصلون الليل بالنهار من أجل أن تبقى الكلمة عالية والصورة متدفقة، وأن يظل العالم على صلة بالقطاع وما يجرى فيه من جرائم وكوارث إنسانية هناك، وهذا يعتبر بمثابة تكريم لهم جميعًا وعرفانًا بدورهم”.

وتابع: "اعتبر هذه الاحتفالية مناسبة لنذكر بدورنا كفرادى وجماعات والمؤسسات، ولاسيما نقابة الصحفيين المصريين، لما لها من تاريخ وباع واحترام وتأثير على مستوى العالم، فيما يتعلق بالضغط على كل الجهات ذات علاقة لوقف الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينين وقتلهم فنحو أمام ١٥٥ شهيد صحفي"

كما تبرع الزميل وائل الدحدوح، والفائز بجائزة حرية الصحافة، ضمن مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن قيمة جائزته لصالح علاج الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

وطالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من حضور احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية، الوقفة دقيقة تحية تقدير وإجلال على شهداء الشعب الفلسطيني.

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

ونظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء احتفالية جوائز الصحافة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، وستقوم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.

تكريم الكاتب الصحفي جلال عارف

تضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، وتكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي في مجال صحافة المرأة.