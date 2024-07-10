الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها

رئيس البورصة المصرية،
رئيس البورصة المصرية، فيتو

أصدر اليوم أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية قرارا رقم 795 لسنة 2024 بإصدار قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها بالبورصة المصرية، حيث وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد تداول تلك الشهادات، كما وضع مجلس إدارة شركة "تسويات لخدمات التقاص" قواعد إجراء التسوية بالتنسيق مع البورصة المصرية، وقد تم التنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد قواعد التداول وقواعد إجراء التسوية وبدء العمل بهما. 

وأشاد رئيس البورصة المصرية بالدور البناء الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التشريعي للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، حيث قامت بإصدار قواعد القيد والشطب، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وأيضا معايير قيد جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

تطوير نظام التداول الخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية

وقال الشيخ: إن البورصة المصرية قد أتمت تطوير نظام التداول الخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في شهر ديسمبر 2023 عندما أعلنت البورصة عن جاهزية النظم لتداول تلك الشهادات، وقد تم ذلك من خلال شركة "مصر لنشر المعلومات" (EGID) - الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، كما تم تطوير نظام تسوية التعاملات عليها من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" المملوكة للبورصة المصرية. وأضاف: أشعر بالفخر لنجاح كوادر شركتي (EGID) وتسويات في تطوير نظامي التداول والتسوية.

وقال الشيخ: في إطار إعداد منظومة متكاملة لتداول شهادات الكربون، قامت إدارة البورصة المصرية بإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للسوق ونشر كافة قواعد العمل باللغتين العربية والإنجليزية وعرضهما بشكل متقابل تيسيرا على كافة أطراف السوق.

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