البورصة: تنفيذ شراء «إليكترا» حصة من «السويدي إلكتريك» مقابل 21.2 مليار جنيه
كشفت البورصة المصرية، عنو تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد الإماراتية، بشأن الاستحواذ على حصة من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك، بجلسة التداول اليوم الأربعاء.
عرض استحواذ إليكترا الإماراتية على نسبة أسهم السويدي إلكتريك
وأشارت البورصة في بيانها اليوم، إلى انه تم بجلسة تداول اليوم 10 /7 /2024 تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم على أسهم الشركة المصدرة وذلك ل 427.711.646 سهم بقيمة إجمالية 21.206.371.122 جنيه.
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