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شاب ينهي حياة شقيقته وزوجة والده بسبب خلافات أسرية بالمنيا

الضحية
الضحية

شهدت إحدى قرى المنيا إنهاء شاب في العقد الثلاثيني من عمره حياة شقيقته وزوجة والده بسبب خلافات أسرية بينهم.

شاب ينهي حياة شقيقته وزوجة والده بسبب خلافات أسرية بالمنيا

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تلقت الأجهزة الأمنية إبلاغًا من غرفة عمليات النجدة بأن "م.ح" (30 عامًا) قد قتل كلًا من شقيقته "ا.ح" وزوجة والده "ث.ر" باستخدام سلاح حاد في إحدى قرى مركز بني مزار بشمال المنيا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تفاصيل حادث شاب ينهي حياة شقيقته وزوجة والده بسبب خلافات أسرية بالمنيا

وأفاد أحد الأهالي أن القاتل كان قد خضع للعلاج من الإدمان في الفترة الماضية، وأنه في صباح يوم الحادث استيقظ من النوم وقام بقتل شقيقته أولًا، ثم توجه إلى زوجة والده وأنهى حياتها.

تم نقل الجثثين إلى مشرحة المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تم ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثثين تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

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