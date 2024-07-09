الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

مؤكدين عمق الروابط الإنسانية والوطنية، محافظ المنيا يستقبل وفد الأساقفة

وفد من الكنيسة الكاثوليكية
وفد من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية الإنجيلية في المنيا

استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء وفدًا من الأساقفة لتقديم للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ضم الوفد عددًا من الأساقفة من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية والشخصيات الدينية البارزة في المحافظة، والدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، حيث عبّروا عن تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.
 

محافظ المنيا يستقبل وفد الأساقفة للتهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد


أعرب المحافظ عن خالص تقديره وشكره وترحيبه بالمهنئين، مؤكدًا على عمق الروابط الإنسانية والوطنية الجامعة لعنصرى الأمة طيلة مئات السنين، وأننا جميعًا فى حب وخدمة الوطن سواسية نسعى لرفعته وازدهاره.

الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية الإنجيلية في المنيا


وخلال اللقاء، قدم وفد الأساقفة التهانى القلبية للمحافظ داعين له بالتوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهمته على أكمل ما يتمناه أبناء المنيا، مؤكدين أهمية العمل والتعاون المستمر من أجل مصرنا العظيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ساد اللقاء أجواء الود والمحبة وتقارب الأفكار وتلاقى وجهات النظر وتمنيات الجميع بالخير والازدهار لوطننا العظيم مصر.
 

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