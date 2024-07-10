ضبط 5 أطنان دقيق مهرب في الشرقية

قال محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية إنه تم تشكيل حملة برئاسته ويرافقه عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين الإبراهيمية برئاسة أحمد عبد الفتاح وذلك للمرور على المحال والمخازن والمخابز بنطاق مدينة الإبراهيمية.

عمل المحاضر اللازمة

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات متنوعة منها 96 شيكارة دقيق بلدي مدعم مهرب من المخابز البلدية بإجمالي 5 طن دقيق مدعم، وتم عمل المحاضر اللازمة حيال أصحاب هذه المخازن غير المرخصة بناحية الإبرهيمية وعرضها على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك الوقائع.

المهندس محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية والمهندس عبدالكريم عوض الله وكيل المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية.

تكثيف الحملات التفتيشية

وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..