ضبط عاملة متهمة بالنصب على تاجر في فيصل

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عاملة، لاتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر، بحجة الشراكة بينهما في إنشاء مطعم بفيصل .

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، من تاجر اتهم فيه ربة منزل بالنصب عليه بمنطقة فيصل دائرة قسم شرطة الهرم، وقال أن المتهمة استولت منه على مبلغ مالي بحجة مشاركته فى إنشاء مطعم، إلا أنه اكتشف تعرضه للاحتيال.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها وباشرت النيابة المختصة التحقيق.