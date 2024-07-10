ضبط 5 أطنان دقيق أبيض مدعم بحملة تموينية في القاهرة
واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قوات مباحث قسم شرطة البساتين، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
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