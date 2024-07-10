وزير الخارجية: مصر والأردن يواجهان تحديات شديدة الخطورة وغير مسبوقة

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك خصوصية فى العلاقات المصرية الأردنية وعلاقات تاريخية.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية، أن هناك توجيهات لا تحمل اللبس من الرئيس عبد الفتاح السيسى وملك الأردن لدفع العلاقات بين الدولتين للأمام فى جميع المجالات كافة.

وأوضح أن مباحثات اليوم وفرت الآراء لمتابعة اللجنة العليا المشتركة ومخرجاتها لتحقيق مصالح البلدين الشعبيين، مؤكدًا على الإرادة السياسية المشتركة لتحقيق التعاون.

وأضاف: الأردن دولة جوار لمصر وشقيقة، وهناك مشروعات تم الاتفاق عليها فى اللجنة الوزارية المشتركة.

واستطرد: هناك تحديات شديدة الخطورة وغير مسبوقة تواجه الأردن ومصر وبالتالى هناك تعليمات واضحة من القيادتين السياسيتين بأن يكون هناك تنسيق يومى وثيق حيث إنها تحديات لا تهدد فقط الأمن القومي المصرى والأردني فقط، ولكن تهدد الأمن العربى والإقليمى لذلك لابد من الحفاظ على الدولة القومية العربية التى أصبحت فى مهب الرياح.

وركز على أن هناك تطابقا فى رؤى مصر والأردن لدعم الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أنه بدون التعامل مع الطموح المشروع للشعب الفلسطينى لن يتحقق الأمن فى المنطقة.

وشدد على ضرورة وجود أفق سياسى، متابعا “لا يمكن أن نتحدث عبر شعارات لحل الدولتين ولكن لابد من التحدث حول كيفية تنفيذ حل الدولتين”.

وأضاف: هناك تحديات اقتصادية، والأردن تأثرت إقتصاديًا بسبب أحداث غزة، ومصر تأثرت لما يحدث فى البحر الأحمر وغزة.

كما شدد على ضرورة نفاذ دخول المساعدات غير المشروطة إلى غزة، والرفض التام لنزوح وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وكذلك تم التحدث بشأن العنف الممنهج والبربرى من قبل المستوطنين فى الضفة الغربية.

وأوضح أن مصر والأردن يرفضان بشكل كامل سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطينى مما يعرض الشعب الفلسطينى لكارثة إنسانية مشددًا على أن توسيع نطاق العمليات العسكرية يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية.

جلسة مباحثات موسعة

ترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد،المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد فى لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

تشكيل الحكومة المصرية الجديدة

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

يأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وعقد الوزيران عقد جلسة مباحثات منفردة إستعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.