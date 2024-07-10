إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة الزينية في الأقصر

نفذ العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة ولاية الرى إلى ترعة جنابية الكرنك الغربية وترعة الكلابية بنطاق قرية العشي مركز الزينية بمحافظة الأقصر.

وقد تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي بالزراعة بإجمالي مساحة 10118 متر مربع، وذلك بمشاركة حجازى النحاس نائب رئيس المركز ومسؤولى المتابعة الميدانية،و المهندس كيرلس ممدوح مسئول إزالة التعديات بهندسة رى الأقصر، بالتنسيق مع قوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد محمد لطفي مأمور المركز، والرائد معتصم بغدادى رئيس مباحث المركز وقوات أمن مركزى الاقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



تنفيذ الموجة23لإزالة التعديات

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٣ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،وازالتها فى المهد.

جدير بالذكر أن الموجة الـ ٢٣ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.



ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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