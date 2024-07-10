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رياضة

بعد هدف لامين يامال بمرمى فرنسا، أصغر 5 هدافين في تاريخ كأس أمم أوروبا (فيديو)

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو

خطف الإسباني لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، الأنظار بقوة بعد هدفه الرائع في مرمى فرنسا، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وقاد يامال منتخب إسبانيا لبلوغ النهائي بالفوز (2-1) على منتخب فرنسا، مساء أمس الثلاثاء.

 وسلطت شبكة Opta العالمية للأرقام والإحصائيات الضوء على قائمة أصغر 5 هدافين في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا، منذ النسخة الأولى التي انطلقت في العام 1960.

أصغر 5 هدافين في تاريخ كأس أمم أوروبا

سطر لامين يامال تاريخ جديد على مستوى كأس الأمم الأوروبية، بعد أن هز  شباك فرنسا كأصغر لاعب يسجل هدفا في البطولة على الإطلاق، وهو بعمر 16 عاما و362 يوما فقط.

وتفوق لاعب برشلونة الإسباني الصاعد، على السويسري يوهان فونلانتين الذي سجل ضد منتخب فرنسا بعمر 18 سنة 141 يوما، في 21 يونيو 2004 خلال النسخة التي أقيمت في البرتغال آنذاك.

وبحسب Opta، جاء الأسطورة واين روني نجم منتخب إنجلترا السابق في المركز الثالث خلف يامال وفونلانتين، بعد أن زار شباك منتخب سويسرا بعمر 18 عاما و237 يوما، في النسخة نفسها وتحديدا في 17 يونيو 2004.

وحل البرتغالي ريناتو سانشيز رابعا بهدفه أمام بولندا في 30 يونيو 2016، بعد أن سجل بعمر 18 عاما و317 يوما في نسخة فرنسا التي تُوج بها منتخب بلاده لاحقا.

وفي المركز الخامس، يأتي دراجان ستويكوفيتش نجم يوغوسلافيا السابق، بهدفه ضد فرنسا في 19 يونيو 1984 وهو بعمر 19 عاما و108 أيام، بحسب المصدر نفسه.

وكشف يامال عن حلمه الذي تحقق خلال  تصريحات نقلها موقع يويفا: "في النسخة الماضية من اليورو، كنت أشاهد المنتخب في أحد مراكز التسوق، والآن وصلت معه للنهائي".

وأضاف: "لا أعلم هل هدفي هو الأفضل في البطولة أم لا، لكن بالنسبة لي هو مميز للغاية، لأنه أول أهدافي في بطولة رسمية مع المنتخب الأول".

وتابع: "منذ الدقيقة 60 بدأت أفكر ببلوغنا النهائي".

وأكمل: "الفريق الذي سينتظرنا في النهائي سيصعب الأمور علينا كثيرًا، لننتظر غدًا، ونرى من سيكون".

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