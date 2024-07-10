ماذا قال ديشامب عن مصيره بعد خروج فرنسا من يورو 2024؟

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن مصيره بعد الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة يورو 2024 في ألمانيا.

مصير ديشامب مع فرنسا

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي عقب الخسارة أمام إسبانيا 2/1 مساء أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول مصيره مع المنتخب بعد الخروج من البطولة: "هذا سؤال خادع، اسأل رئيسي في العمل".

وأضاف: "لقد خسرت مباراة للتو في الدور قبل النهائي".

وشدد مدرب الديوك: "أحترم الإعلام وأحترم أيضا اختصاصات المسؤولين".

وختم تصريحاته في هذا الشأن، قائلا: "أنتم تعرفون الوضع جيدا، وما يفكر فيه رئيس اتحاد الكرة".

وينتهي تعاقد ديديه ديشامب بنهاية مونديال 2026.

ولكن أداء المنتخب الفرنسي لم يكن مقنعا، حيث سجل 4 أهداف فقط في مشواره بالبطولة منها هدف من ركلة جزاء وهدفين ذاتيين إضافة إلى هدف وحيد من لعب مفتوح.