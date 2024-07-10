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أخبار مصر

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

تستمر الموجة شديدة  الحرارة على أغلب الأنحاء غدا كما تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجى  من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ويكون الخميس غدا هو ذروة الموجة الحارة. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024

حالة الطقس غدًا الأربعاء 10- 07- 2024 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

من المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43
 

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41 في القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-7 - 2024 في مصر

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ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024

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