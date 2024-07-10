الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء غدا كما تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجى من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ويكون الخميس غدا هو ذروة الموجة الحارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

