الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

وزير المالية يعلن خطوات تحسن مستوى الاقتصاد والاستثمار

لجنة دراسة برنامج
لجنة دراسة برنامج الحكومة، فيتو

 أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن الحكومة مهتمة بتنفيذ  الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الايجابي للحكومة مع هذه الأزمة.

 

اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة بيان الحكومة الجديد

 

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة بيان الحكومة الجديد.

 

وأكد كجوك،  على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.


وأضاف،  أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.

 

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دور الوزارة إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب 

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. 

تعظيم الاستثمار المحلي

وشدد على ضرورة تعظيم الاستثمار المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة في الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص.

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