الثلاثاء 09 يوليو 2024
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اقتصاد

استقالة وزير المالية من عضوية مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تلقيها خطابًا من شركة مصر للتأمين بصفتها عضوا في مجلس إدارة الشركة باستقالة وزير المالية أحمد أشرف علي كجوك.

استقالة وزير المالية من عضوية مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى

وقالت المجموعة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أحمد كجوك استقال من تمثيله لمصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة الشركة لكونه تم تعيينه وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة.

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