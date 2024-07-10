رئيس اقتصادية النواب يسأل الحكومة عن خطة تخفيض سعر الفائدة

وجه النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عضو اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، تساؤلا بشأن خطة تقليل سعر الفائدة الذي وصل إلى حوالي 27%.

اجتماع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الأول للجنة دراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.

برنامج الحكومة المعروض على مجلس النواب متميز

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة متميز، وفقا لرؤية المتخصصين.

وقال النائب: المواطن المصري لديه بعض المتطلبات من الحكومة أبرزها حل مشكلة التضخم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التمثيل التجاري بمثابة ورقة رابحة لتحقيق مزيد من الصادرات الوطنية، ولكن بشرط توفير الإمكانيات اللازمة.

وبدأت اليوم في أول اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مشاركة الوزراء في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة

كما يشارك في اجتماع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة اليوم، وزراء العدل، الأوقاف، والثقافة، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

اجتماعات مناقشة برنامج الحكومة حتى الاثنين المقبل

وأوضح رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن الاجتماعات تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بواقع اجتماعين كل يوم، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

دعوة جميع الوزراء لاجتماعات مناقشات برنامج الحكومة

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه يتم دعوة الوزراء في الحكومة الجديدة تباعا، على أن يكون هناك اجتماع واحد يوم الجمعة المقبل.