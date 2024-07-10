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ميدو يطالب بكشف بديل عامر حسين لإدارة المسابقات باتحاد الكرة

أحمد حسام ميدو، فيتو
أحمد حسام ميدو، فيتو

حسام الزناتي، طالب أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق بنادي الزمالك، بمنح الثقة والدعم لـ "حسام الزناني، الذي وصفه بأنه الحل لإدارة المسابقات من الموسم الكروي المقبل.

ميدو يكشف بديل حسين عامر بإدارة المسابقات

ووصف أحمد حسام ميدو حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه شاب محترم ولديه شخصية، مطالبًا بالاعتماد على الشباب ومنحهم الفرصة للإبداع بدون ضغوط.
وقال أحمد حسام ميدو: "حسام الزناتي هو الحل لإدارة المسابقات بداية من الموسم القادم.. شاب محترم متعلم عنده شخصية.."
وتابع ميدو "هما دول الشباب اللي لازم يساعدوا ويتسابلهم مساحة انهم يبدعوا من غير ضغوط.. انسف حمامك القديم"

تردد شائعات عن رحيل عامر حسين

جدير بالذكر أن هناك شائعات ترددت، في الأيام الماضية،  عن رحيل عامر حسين عن إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بعد أزمة عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة القمة، وأشار البعض إلى وجود مطالبات برحيله عامر عن إدارة المسابقات باتحاد الكرة.

حسام الزناتي، فيتو

وذكر حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات إعلامية أنه "في حالة تولي مسئولية تنظيم بطولة الدوري الموسم المقبل، سيتم تنظيم البطولة بشكل مختلف من دور واحد ثم تقسيم الفرق على مجموعة تتويج ومجموعة هبوط".

وقال الزناتي: "إن ترتيب المباريات في الموسم الحالي ببطولة الدوري لن يفرق بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن المشكلة تتعلق بالتأجيلات الكبيرة جدًا في الموسم.

مشكلة الدوري في اتحاد الكرة

وأكد حسام الزناتي، في تصريحات مع أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن "الزمالك لم يكن ينسحب عن مباراة القمة أمام الأهلي إذا كان قريب من المنافس على اللقب أو لم يكن ضمن التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية."

عامر حسين، فيتو

وتابع الزناتي "مشكلة الدوري ليست في التأجيلات ولكن اتحاد الكرة"، مؤكدًا أن "تنظيم الدوري بشكل استثنائي سيوفر 8 أسابيع لأنه سيكون فقط 26 أسبوع، إذا انطلق الدوري في النصف الثاني من شهر 9 سينتهي في شهر مايو بشكل مريح".

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