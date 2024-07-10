وزير الاستثمار: نسعى لخلق مساحة للقطاع الخاص وحل مشكلات الضرائب والمديونيات

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دور الوزارة إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

تعظيم الاستثمار المحلي

وشدد على ضرورة تعظيم الاستثمار المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة في الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص.

التعاون بين الوزارات لحل مشكلات الاستثمار

وأشاد وزير الاستثمار بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج الحكومة الجديدة معتمد على رؤية مصر 2030، ومخرجات الحوار الوطني.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على أربعة محاور أوضحها رئيس مجلس الوزراء في بيانه، مشيدًا بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بدراسة برنامج الحكومة.

وأكد أن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، يعكس قدر كبير من التنوع والاتساع في الخبرات والتخصصات لجميع أعضاء اللجنة.

وبدأت اليوم أول اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مشاركة الوزراء في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة

كما يشارك في اجتماع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة اليوم، وزراء العدل، الأوقاف، والثقافة، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

اجتماعات مناقشة برنامج الحكومة حتى الاثنين المقبل

وأوضح رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن الاجتماعات تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بواقع اجتماعين كل يوم، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

دعوة جميع الوزراء لاجتماعات مناقشات برنامج الحكومة

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه يتم دعوة الوزراء في الحكومة الجديدة تباعا، على أن يكون هناك اجتماع واحد يوم الجمعة المقبل.