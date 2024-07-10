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رياضة

هداف كوبا أمريكا 2024، لاوتارو مارتينيز يتصدر وهذا موقف ميسي

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

هداف كوبا أمريكا 2024، يتصدر لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024 برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024 

1- لاوتارو مارتينيز، الأرجنتين، 4 أهداف
2- سالمون روندون، فنزويلا، 3 أهداف
3- ماكسيميليانو أروخو، أوروجواي، هدفان 
3- جوليان ألفاريز، الأرجنتين، هدفان
3-  فلوريان بالوجون، الولايات المتحدة الأمريكية، هدفان
3- داروين نونيز، أوروجواي، هدفان
3- فينيسيوس جونيورز، البرازيل، هدفان
3- لويس دياز، كولومبيا، هدفان
3- دانيال مونيوث، كولومببا، هدفان
3- خوسيه فاخاردو،  بنما، هدفان
3- إدواردو بيلو، فنزويلا، هدفان
3- جون كوردوبا، كولومبيا،هدفان
 

فيما أحرز هدفا واحدا كلا من خاميس رودريجيز لاعب كولومبيا، وليونيل ميسي لاعب الأرجنتين ولوكاس باكيتا لاعب البرازيل وكريستيان بوليسيتش لاعب الولايات المتحدة الأمريكية  و ماتياس فينا لاعب أوروجواي وعمر الديريتي لاعب باراجواي وجيفرسون ليرما لاعب كولومبيا وميشيل أنطونيو لاعب جامايكا، رافينيا لاعب البرازيل، وجاكوب شافلبيرج لاعب كندا وجوناثان دايفيد لاعب كندا وسيزار بلاكمان لاعب بنما.


كما احرز رودريغو بيتانكور لاعب أوروجواي وخيراردو أرتياجا لاعب المكسيك ورامون سوسا لاعب باراجواي  وفيديريكو فالفيردي لاعب أوروجواي وجوليو إنشيزو لاعب باراجواي وألان ميندا لاعب الإكوادور وفاكوندو بيليستري لاعب أوروجواي وجيريمي سارمينتو لاعب الإكوادور وماتياس أوليفيرا لاعب أوروجواي وليساندرو مارتينيز لاعب الأرجنتين وجهوندير كاديز لاعب فنزويلا وكيفين رودريجيز لاعب الإكوادور وميغيل بورخا لاعب كولومبيا ومايكل موريللو لاعب بنما هدفا واحدا.

 


كما أحرز هدفا واحدا كلا من دافنسون سانشيز لاعب كولومبيا وإيدواردو غيريرو لاعب بنما وجيرمي سارمينتو لاعب الإكوادور وسافيو لاعب البرازيل وريتشارد ريوس لاعب كولومبيا وإريك راميريز لاعب فنزويلا وسيزار يانيس لاعب بنما وبرونو ميراندا لاعب بوليفيا وفرانشيسكو كالفو لاعب كوستاريكا وجوزيمار ألكوسير لاعب كوستاريكا.

 

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