الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

وقف تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

وقف تخفيف أحمال الكهرباء
وقف تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

كشف مصدر مسؤول بشركة الكهرباء بمحافظة الغربية عن صدور تعليمات جديدة صادرة من وحدة التحكم والتشغيل والتوليد الرئيسية بطلخا تتضمن إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم لحين إشعار آخر.

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وقف تخفيف أحمال الكهرباء 
 

وأوضح المصدر أن صدور هذه التعليمات اليوم فقط ولم تصدر تعليمات أخرى للأيام المقبلة حتى الآن حيث جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة فصل التيار الكهربائي بداية من اليوم ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.

 

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