وقف تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

كشف مصدر مسؤول بشركة الكهرباء بمحافظة الغربية عن صدور تعليمات جديدة صادرة من وحدة التحكم والتشغيل والتوليد الرئيسية بطلخا تتضمن إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم لحين إشعار آخر.

وقف تخفيف أحمال الكهرباء



وأوضح المصدر أن صدور هذه التعليمات اليوم فقط ولم تصدر تعليمات أخرى للأيام المقبلة حتى الآن حيث جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة فصل التيار الكهربائي بداية من اليوم ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.