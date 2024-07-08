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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع طنطا

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع رصف وتطوير بطنطا

تابع اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، استكمال أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بعمارات الأوقاف بالعجيزي.

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ويجري وضع طبقة الاسفلت الرابطة بشارع سكة الوسط وربطة بشارع سكة تلا بطول 450 متر، وشارع المنحر من شارع محمد شلبي حتى نهاية العمارات بطول 200 متر بحي اول طنطا.

وأكد الجندي أن منطقة العجيزى شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات عدد 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة ليكتمل بتطوير ورصف منطقة عمارات الأوقاف تطوير المنطقة بأكملها وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

وأكد الجندي أنه من متطلبات المرحلة الراهنة تكاتف جهود كافة الجهات والتنسيق فيما بينها والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن العمل فى جزر منعزلة أمر مرفوض تمامًا.

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية قائلًا “كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك”.

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