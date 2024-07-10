رفع 45 سيارة وموتوسيكل وتحرير 59 مخالفة مرورية في حملة بالقاهرة والجيزة

تمكنت قوات إدارة شرطة المرور بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء خالد عمارة مدير الإدارة من رفع 25 سيارة و12 دراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في حملة مرورية بالقاهرة.

كما أسفرت حملة مرورية نفذها رجال إدارة مرور الجيزة بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة عن تحرير 59 مخالفة مرورية شملت سير عكس الاتجاه وقيادة بدون رخصة ورفع 8 سيارات متهالكة ومركونة بالميادين.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 على إنه: في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، أنه إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.