خلال 24 ساعة، تحرير 38534 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 38534 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2213)مخالفة السير بدون تراخيص، 19 دراجة نارية مخالفة، 14127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 1886 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 6 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية،تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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