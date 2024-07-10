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حوادث

سقوط 23 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات (صور)

ضبط تجار مخدرات
ضبط تجار مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

سقوط 23 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات 

 

 فى  القاهرة؛  تم ضبط 6 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,950 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1,200 كيلو جرام لمخدر البودر- 5 سلاح أبيض).
 

وفى  البحيرة؛ ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزتهما  9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

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وفى   الإسكندرية؛ ضبط 6 أشخاص " لـ4 منهم معلومات جنائية " وبحوزتهم (18,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - سلاح أبيض).
  
وفي القليوبية؛ ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين– سلاح أبيض).
 

وفى  الإسماعيلية؛ ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").
وفى مطروح؛ ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما (2000 قرص مخدر لعقار "تامول"- كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى بورسعيد؛ ضبط عاطل، سيدة "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الآيس "الشابو"- عدد من أقراص الترامادول المخدرة – سلاح أبيض).


وفى ؛ ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الهيروين).
 

وفى ؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض)  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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