الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير شاليهات بأسعار مخفضة بالغربية 

ضبط عاطل للنصب والإحتيال
ضبط عاطل للنصب والإحتيال على المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير شاليهات للإيجار بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية  فى محافظة الغربية.

ضبط عاطل للنصب والإحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية؛ بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والترويج عن  توفير شاليهات للإيجار بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.

 توفير شاليهات للإيجار بأسعار مخفضة بالغربية 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – محفظة إلكترونية "بها آثار لتحويلات مالية")،  وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بكافة أشكالها.

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ادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الإحتيال على المواطنين قسم شرطة أول طنطا قطاع الأمن العام مكافحة الجريمة مديرية أمن الغربية

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