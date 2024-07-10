بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

جواز السفر المصري، علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على شكل جواز السفر المصري الحالي، ذو اللون الأخضر المنقوش عليه صورة النسر ومكتوب عليه باللون الذهبي جمهورية مصر العربية، بعد تداول مقترح بتصميم جديد لشكل جواز السفر المصري.

تعليق ساويرس على شكل جواز السفر المصري

ووصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، شكل جواز السفر المصري الحالي بأنه "يحزن"، وذلك تعليقًا على صورة انتشرت لتصميم جديد لجواز السفر المصري وضع عليه شكل طائر فرعوني ويحمل مفتاح الحياة، ونقش أعلى التصميم بعض الحروف الفرعونية.



وقال المهندس نجيب ساويرس عن شكل جواز السفر الحالي، معلقًا على أحد التصميمات لشكل جواز السفر المقترح: "أي حاجة أحسن من الباسبور الحالي.. يحزن!"



وكان المهندس نجيب ساويرس قد علق على أحد متابعيه، الذي نشر تصميم مقترح لـجواز السفر المصري، ذو لون أزرق ويحمل بعض النقوش والحروف الفرعونية، حيث قال المتابع في اقتراحه: "هاتلي سبب مقنع ميخليش ده شكل الباسبور المصري الجديد! رأيكم في تعليق..."

بداية فكرة جواز السفر المصري

يذكر أن لون جواز السفر لا يخضع لأي قوانين أو اتفاقيات دولية، لكن الدول تختار اللون المتوافق مع تراث الدولة الثقافي أو السياسي أو الديني، حيث تميل معظم الدول الإسلامية إلى اللون الأخضر في جواز السفر الخاص بها.

شكل جواز السفر المصري أيام الملكية، فيتو

وشكل جواز السفر في عهد المملكة المصرية بدأ فى عام 1830، عندما قرر مجلس المشورة أن يكون بيد كل شخص تذكرة مختومة بختم مصر، تقدم عند خروجه من البوابات المصرية أو دخوله منها، وعند انتقاله من بلد إلى آخر، وأن يحال تنظيم ذلك إلى الديوان الخديوى، وأن يصدر مأمور الديوان أمرًا بذلك.



ومنذ عام 1830 أصبح للمواطن المصرى جواز سفر يحمله، وتطور جواز السفر من مجرد ختم يوضع على ورقة إلى شكله الحالي.

لون جواز السفر المصري من بدايته

وارتبط لون جواز السفر المصرى، في البداية، بلون علم الدولة وكان لونه عند بداية إصداره اللون الأحمر، وهو علم مصر أيام العصر الخديوي، ثم تحول إلى الأخضر، لون العلم المصرى وهو علم المملكة المصرية، الذي ظل مستمرًا حتى عام 1958، وحتى الوحدة مع سوريا "الجمهورية العربية المتحدة"، وتحت علم واحد بخطوطه الثلاثة المعروفة "الأحمر والأبيض والأسود"، تتوسطه نجمتين خضراويتين.

شكل جواز السفر المصري الحالي، فيتو

وظل لون جواز السفر المصري محتفظا بلونه الأخضر حتى الآن، مع احتفاظ جواز السفر السياسي والدبلوماسي باللون الأحمر، وجواز سفر البحارة باللون الأسود.