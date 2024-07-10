تعيين 26 معيدا من خريجي دفعة اليوبيل الفضي بزراعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تعيين ٢٦ معيدا من خريجي الدفعة الفضية بكلية الزراعة بالجامعة لاستكمال الهيكل الأكاديمي بمختلف أقسام الكلية، متمنيًا لهم مستقبل باهر وحياة مشرقة مليئة بالنجاحات.

تعيين ٢٦ معيدا من خريجي الدفعة الفضية بكلية الزراعة

وجاء ذلك خلال احتفالية اليوبيل الفضي لكلية الزراعة وتخريج الدفعة الخامسة والعشرون للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والتي شهدها الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور خلف همام عميد الكلية، والمهندس مختار علام نقيب الزراعيين بالمحافظة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وأولياء أمور الخريجين، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.

رئيس الجامعة جميع منسوبي كلية الزراعة مرور ٢٥ عامًا كلية الزراعة

وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجامعة، جميع منسوبي كلية الزراعة على مرور ٢٥ عامًا من العطاء والعمل الجاد للوصول إلى تلك المكانة المرموقة التي تحتلها بين كليات الجامعة، وخاصة فى مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، موجهًا خالص تحياته وشكره لقيادات الكلية وروادها السابقين والحاليين، الذين تأسست الكلية على اكتافهم ولم يدخروا الجهد والوقت فى سبيل دعمها وتقدمها عبر رحلة طويلة من العمل والإصرار، متمنيًا أن تستمر الكلية فى ازدهارها وتقدمها لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات والقطاعات، موجهًا التهنئة لجميع خريجي الكلية، واعداََ بدعم ومساندة الخريجين على ايجاد فرص العمل المناسبة لهم، من خلال التواصل والتعاون المستمر بين الجامعة ووزارة الزراعة وكافة المؤسسات المدنية والحكومية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، أن إحتفالية تخريج دفعة اليوبيل الفضي لكلية الزراعة تعد بمثابة تكريم ورد الفضل لأهله، أصحاب البصمة الأولى فى نشأة وتطور الكلية، بالإضافة إلى تكريم خريجي الكلية على تفوقهم واجتيازهم سنوات الدراسة وتخطي كافة العقبات بكل اصرار وتحدي، ودورهم الهام من خلال أبحاثهم العلمية وأفكارهم الخلاقة المبدعة التى ساهمت فى النهوض بمختلف المجالات الزراعية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتوفير الأمن الغذائي القومي، مطالباََ الخريجين بمواصلة العلم واستكمال دراستهم العليا لزيادة خبراتهم العلمية بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى بقوة وبشكل احترافي.

ومن جانبه قدم الدكتور خلف همام، خالص تهانيه القلبية لأبناؤه خريجي دفعة اليوبيل الفضي، لاتمامهم مرحلة التعليم الجامعي، والانطلاق نحو مرحلة هامة من حياتهم العملية، موجهًا التهنئة لأولياء الأمور على احتفالهم بيوم جني حصاد مازرعوه خلال سنوات الدراسة الطويلة والشاقة، وتحملهم الصعاب ومساندة أبنائهم ليتجاوزوا الدراسة الجامعية على أكمل وجه، مؤكدًا على أن إدارة الكلية تبذل جهود حثيثة لضمان استمرارية تقديم الخدمات التعليمية لطلابها على أعلى مستوى من الجودة، إلى جانب تشجيع الابتكار والإبداع لدي الطلاب الموهوبين والمتميزين الذين يمتلكون أفكار بحثية تطبيقية قادرة على حل المشكلات المجتمعية التى تواجه القطاع الزراعي.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات الفنية ومنها إلقاء الشعر، ورقصة التنورة، وعزف جماعي مقدم من طلاب كلية التربية النوعية، وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة أوائل خريجي الدفعة الأولى بالكلية، والتقط معهم الصور التذكارية، كما تم تبادل دروع اليوبيل الفضي مع رئيس الجامعة والنواب وعميد الكلية، وتم تكريم اللجنة المنظمة للحفل، وأخيرًا تكريم خريجي الدفعة الفضية.