محافظ سوهاج يعقد لقاءه الأول بالمواطنين لبحث شكواهم (صور)

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الأول له مع المواطنين والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.



ورحب محافظ سوهاج بكافة المواطنين، مؤكدا على تلبية كافة الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح دائما أمام أبناء وأهالي سوهاج.



كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 205 مواطن من مختلف مراكز المحافظة.



وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات أخرى متنوعة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض بشكل فوري.