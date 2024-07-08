نائب محافظ سوهاج يشهد مراسم صلح عائلتين بالبلينا

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ؛ لحضور مراسم الصلح بين عائلتي " آل زيدان"، و" آل علام " بقرية الساحل قبلي بمركز البلينا.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد محمود طه رئيس المباحث بالمديرية، والنائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.





ونقل " عبد الهادي " تحيات وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالبلينا على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، موجها التهنئة للحضور جمعيا، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ومعبرا عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز البلينا، والمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، والتي تعد الأولى له عقب ثقة القيادة السياسية وتكليفه نائبا لمحافظ سوهاج.



وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بنظام القودة " الكفن "، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.