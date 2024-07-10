الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

القبض على خادمة أجنبية سرقت فيلا بالتجمع وهربت لمدينة نصر

ضبط خادمة وبحوزتهم
ضبط خادمة وبحوزتهم مسروقات، فيتو

ألقت قوات مباحث قسم شرطة التجمع بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي بقسم مدينة نصر ثالث القبض على خادمة تحمل إحدى جنسيات الدول، متهمة بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، من داخل فيلا تعمل بها في التجمع الخامس، ولاذت بالفرار.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات حيث أمكن ضبط المتهمة مختبئة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتها المسروقات، واعترفت بارتكاب الواقعة وجار  إحالتها للنيابة العامة.

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قسم شرطة التجمع البحث الجنائي التجمع الخامس قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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