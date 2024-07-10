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رياضة

معجزة اليورو، حلم لامين يامال يتحقق مع منتخب إسبانيا

يامال
يامال

خطف الإسباني لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، الأنظار بقوة بعد هدفه الرائع في مرمى فرنسا، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وقاد يامال منتخب إسبانيا لبلوغ النهائي بالفوز (2-1) على منتخب فرنسا، مساء أمس الثلاثاء.


وكشف يامال عن حلمه الذي تحقق خلال  تصريحات نقلها موقع يويفا: "في النسخة الماضية من اليورو، كنت أشاهد المنتخب في أحد مراكز التسوق، والآن وصلت معه للنهائي".


وأضاف: "لا أعلم هل هدفي هو الأفضل في البطولة أم لا، لكن بالنسبة لي هو مميز للغاية، لأنه أول أهدافي في بطولة رسمية مع المنتخب الأول".

وتابع: "منذ الدقيقة 60 بدأت أفكر ببلوغنا النهائي".

وأكمل: "الفريق الذي سينتظرنا في النهائي سيصعب الأمور علينا كثيرًا، لننتظر غدًا، ونرى من سيكون".

وواصل: "أخبرت أمي أنه لا داعي لتشتري لي هدايا في عيد ميلادي الـ17، إذا فزنا بالبطولة".

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