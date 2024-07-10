للحد من حوادث المعديات، محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ كوبري أبو غالب بمنشأة القناطر

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية ميدانية شملت متابعة مراحل تنفيذ كوبري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع الذي يهدف إلى ربط مدينة أشمون بالمنوفية بمدينة أبو غالب بالجيزة.

أهمية انشاء كوبري أبو غالب

ويهدف إنشاء كوبري أبو غالب إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المدينتين، والحد من حوادث المعديات التي كانت تُشكل خطرًا على حياة المواطنين، والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال توفير طريق آمن للعبور.

وخلال الجولة، أكد محافظ الجيزة على أهمية المشروع وأثره الإيجابي على حياة المواطنين في المنطقة، ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الإنشاءات.

كما اختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع رصف طريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5 كيلومتر. وأكد على ضرورة رفع معدلات أعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة.

تأتي هذه المشاريع ضمن جهود محافظة الجيزة لتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.