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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته (فيديو)

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء،  المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 

ويوم الخميس الماضي، اقتحم مستوطنون متطرفون، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة على شكل مجموعات.

 

إقامة طقوسا تلمودية في المسجد الأقصى

وأضافت الوكالة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين المسلمين إلى محيط المسجد، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

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المسجد الأقصى مستوطنون قوات الاحتلال القدس

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