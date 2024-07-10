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حوادث

سقوط الدكش وبحوزته 200 طربة حشيش وكمية من الآيس بالمطرية

قوات الامن، فيتو
قوات الامن، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل (م. ع) وشهرته الدكش وبحوزته  200 طربة حشيش وكميات من مخدر الآيس قبل توزيعها بمنطقة المطرية علي عملائه من تجار التجزئة.

جاء ذلك خلال كمين أعد له، فور أن وردت معلومات لمباحث امن القاهرة بقيام المتهم بتوزيع المواد المخدرة فجر اليوم علي عملائه بمنطقة المطرية، فتم علي الفور تشكيل فريق بحث أكد المعلومة وتم إعداد الأكمنة له التي أسفرت عن ضبطه وبحوزته المضبوطات. 

 

ضبط عامل  لحيازته  كمية من الآيس بالزاوية 

 

كما تمكنت قوات مباحث قسم شرطة الزاوية، من ضبط عامل  لحيازته على كمية من الآيس، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها،  وتحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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