سقوط الدكش وبحوزته 200 طربة حشيش وكمية من الآيس بالمطرية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل (م. ع) وشهرته الدكش وبحوزته 200 طربة حشيش وكميات من مخدر الآيس قبل توزيعها بمنطقة المطرية علي عملائه من تجار التجزئة.
جاء ذلك خلال كمين أعد له، فور أن وردت معلومات لمباحث امن القاهرة بقيام المتهم بتوزيع المواد المخدرة فجر اليوم علي عملائه بمنطقة المطرية، فتم علي الفور تشكيل فريق بحث أكد المعلومة وتم إعداد الأكمنة له التي أسفرت عن ضبطه وبحوزته المضبوطات.
ضبط عامل لحيازته كمية من الآيس بالزاوية
كما تمكنت قوات مباحث قسم شرطة الزاوية، من ضبط عامل لحيازته على كمية من الآيس، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية