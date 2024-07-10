لازاريني: ثلثا مدارس الأونروا بغزة تعرضت للقصف
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن ثلثي مدارس الأونروا بغزة قصفت منذ بدء الحرب في القطاع بعضها دمرت وأخرى تضررت.
الاحتلال يقصف مدارس الأونروا بغزة
وقال مفوض عام الاونروا إن 4 مدارس تابعة للوكالة قصفت في قطاع غزة في الأيام الأربعة الأخيرة.
وأضاف: المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم إلى ملاجئ مكتظة وغالبا أماكن للموت والبؤس، وغزة ليست مكانا آمنا للأطفال ويجب وقف إطلاق النار قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا.
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