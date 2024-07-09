مفوض الأونروا: 350 ألف فلسطيني يقيمون على نواصي الطرق بغزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “أونروا” فيليب لازاريني، إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ستكون هدفا للاحتلال الإسرائيلي الفترة المقبلة إن لم يتوقف الهجوم على الوكالة.

وأضاف المفوض العام لوكالة أونروا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن 350 ألف فلسطيني يقيمون على نواصي الطرق في غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، والأطفال دفعوا ثمنا باهظا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وواصل: “197 شخصا من موظفينا قتلوا في غزة وأكثر من نصف المدارس والمرافق الصحية دمرها الاحتلال الإسرائيلي”.

إسرائيل تقصف المدارس

وفي وقت سابق، أكد لازاريني، أن القوات الإسرائيلية قصفت 190 منشأة أو أكثر من نصف منشآت الوكالة بعضها تعرض للقصف عدة مرات، وبعضها بشكل مباشر، منذ بداية حربها على غزة وقبل تسعة أشهر، ونتيجة لذلك، قتل 520 شخصا وأصيب ما يقرب من 1600 أثناء سعيهم للبحث عن الأمان.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة، عن المسئول عن أونروا قوله "إن إسرائيل قصفت مؤخرا مدرسة واقعة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، كانت تأوي نحو 2000 نازح، ومن بين الضحايا عدد كبير من النساء والأطفال، وقد زعمت القوات الإسرائيلية أن هذه المدرسة كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية".

وأوضح لازاريني، أنه يتعامل مع هذه الادعاءات بجدية بالغة، ولهذا السبب، دعا مرارا وتكرارا؛ لإجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق وتحديد المسئولين عن الهجمات على مقار (أونروا) أو إساءة استخدامها.