إصابة 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي جديد لمدرسة تابعة لـ الأونروا بغزة

الحرب على غزة ، قالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، إن 15 جريحًا أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على مدرسة في النصيرات وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال مصدر في مستشفى العودة بالنصيرات لوكالة فرانس برس إن المستشفى "استقبل عددًا من الجرحى" الذين أصيبوا في القصف الذي طال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

مجزرة بشعة

وكانت حركة حماس قد أعلنت استشهاد 16 شخصًا السبت في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تديرها الأمم المتحدة وتؤوي نازحين في وسط قطاع غزة.

ونددت وزارة الصحة في غزة بـ"مجزرة بشعة"، مشيرة إلى أن القصف أسفر أيضًا عن إصابة خمسين شخصًا آخرين في هذه المدرسة بمخيم النصيرات نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ودانت حماس في بيان "القصف الوحشي" الذي تعرض له "آلاف المدنيين النازحين العزَّل".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية استهدفت "العديد من الإرهابيين في منطقة مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأضاف الجيش في بيان أن "هذا الموقع كان يستخدم كمخبأ وبنية تحتية عملياتية تُنفذ منه هجمات ضد جنود"، مشيرًا إلى أن "إجراءات عدة قد اتُخذت للحد من خطر إلحاق ضرر بالمدنيين".