12 معلومة ترصد معدل التضخم فى مصر لشهر يونيو
رصد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات التضخم فى مصر لشهر يونيو 2024.
وترصد فـيتـو عدد من المحاور الهامة كالتالى:
1- أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (225.6) نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (%27.1) مقابل (27.4%) لشهر مايو 2024.
2- سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.8%) لشهر يونيو 2024 مقابل (-0.8%) لشهر مايو 2024.
3- ارتفاع اسعار الطعام والمشروبات فى مصر بنسبة (30.8%) خلال يونيو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (27.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (45.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (37.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (36.0%)
4- ارتفاع اسعار الملابس والاحذية خلال يونيو 2024 مقابل يونيو 2023 بنسبة (25.9%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (44.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.1%).
5- ارتفاع اسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود خلال يونيو 2024 مقابل يونيو 2023 بنسبة (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.3%).
6- ارتفاع اسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة خلال يونيو 2024 مقابل يونيو 2023 بنسبة (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (31.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (26.2%).
7- ارتفاع اسعار الرعاية الصحية خلال يونيو 2024 مقابل يونيو 2023 بنسبة (26.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (33.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.1%).
8- ارتفاع اسعار النقل والمواصلات خلال يونيو 2024 مقابل يونيو 2023 بنسبة (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (28.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.4%).
9- ارتفاع اسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية خلال يونيو 2024 مقابل يونيو 2023 بنسبة (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (37.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
10- ارتفاع اسعار الثقافة والترفيه خلال يونيو 2024 مقابل يونيو 2023 بنسبة (56.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (30.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (69.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (49.6%).
11- سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%).
12- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (31.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).
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