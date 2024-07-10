تنسيق الجامعات 2024، تعرف على برنامج الأسواق والمنشآت المالية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، أن يعد برنامج الأسواق والمنشأت المالية FMI بكلية التجارة وإدارة الأعمال، هو برنامج دراسي أكاديمي تطبيقى يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالى والمصرفى بشكل خاص إلى جانب عمليات الادارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار بالمؤسسات الاقتصادية المختلفة.

برنامج الأسواق والمنشأت المالية FMI بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

وتتمثل الدراسة بالبرنامج بين مزيج فريد من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي، وقد روعي في هذا المزيج أن تكون كافة المقررات جامعة شاملة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الاكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات مع الأخذ فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام.



وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين ويمكن إضافة فصل صيفي.

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ويتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالأتى:

1.يقدم تخصصًا فريدًا فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.

2. لغة الدراسة بالبرنامج هى اللغة الإنجليزية.

3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطى قدرًا من المرونة للطلاب.

4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.

5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة.

6. الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.

7. إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.

8. توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة، حيث تم بالفعل إنشاء أول قاعة محاكاة للبورصة بالجامعات المصرية بالإضافة إلى معامل للحاسب الألى.

يمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التى تتمتع بها كلية التجارة وإدارة الأعمال وهو تخصص الاسواق والمنشأت الماليه.

وخريج البرنامج تكون الفرص متاحة له للعمل فى المجالات التالية " المصارف والبنوك - البورصة والأسواق المالية - شركات التأمين - شركات الوساطة فى الأوراق المالية - إدارة المحافظ المالية - التحليل المالى والفنى - المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات - الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والصحية… "